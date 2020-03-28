Ф3: Команда Van Amersfoort на грани банкротства

Ещё несколько лет назад Макс Ферстаппен и Шарль Леклер выступали в Формуле 3 и выигрывали гонки на машинах голландской команды Van Amersfoort Racing. Но теперь она оказалась в крайне тяжёлом финансовом положении из-за последствий пандемии коронавируса.

«В молодёжных классах команды в основном существуют за счёт денег, которые приносят гонщики, – пояснил владелец команды, Фриц ван Амерсфорт в интервью RTL. – Разумеется, я не могу требовать от моих гонщиков, чтобы они выполнили условия контракта, если мы не участвуем в соревнованиях, поэтому сейчас у нас на всех фронтах большие сложности.

Мы получили какие-то авансовые платежи и сейчас рассчитываем на эти деньги. У нас работают 35 постоянных сотрудников, и мы всем должны платить зарплату. Пока это удаётся, но вопрос в том, как долго мы сможем продержаться. Всё это не должно продолжаться шесть месяцев.

Я не знаком с бухгалтерской отчётностью в Формуле 1, но проблема команды нашего уровня в том, что мы полностью зависим от денежных поступлений. Пока клиент платит, мы можем работать. У нас нет никаких накоплений. Разумеется, сейчас мы несём меньше затрат, не летаем на гонки и не платим за номера в отелях, но суть в том, что мы можем оплачивать расходы, только когда нам платят гонщики».