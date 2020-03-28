Льюис Хэмилтон приветствует инициативу Project Pitlane

Вчера мы рассказывали о том, что семь команд Формулы 1, базирующихся на территории Соединённого Королевства, успешно продвигаются в работе над проектом, получившем название Project Pitlane.

Эта инициатива направлена на увеличение выпуска аппаратов ИВЛ, столь необходимых медицинской отрасли Великобритании, а также о разработке новой модели такого устройства.

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон приветствует это начинание.

«Я рад видеть, что в эти трудные времена Mercedes и другие команды Формулы 1 откликнулись на призыв (правительства страны). Парни, вы делаете хорошее дело!» – прокомментировал он на своих страницах в социальных сетях.