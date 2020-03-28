В Финляндии борются с пандемией, но автоспорт страдает

Хейкки Культа – ветеран финской гоночной журналистики, более сорока лет проработавший в газете Turun Sanomat, автор книг о Мике Хаккинене, Кими Райкконене и Мике Сало, в декабре 2019-го официально вышел на пенсию, но продолжает работать над новыми проектами.

По просьбе Speedweek он рассказал о том, что происходит в Финляндии в эти дни, когда весь мир борется с пандемией, вызванной коронавирусом Covid-19. Накануне Ведомство здравоохранения и социального развития страны сообщило, что число случаев заражения превысило тысячу, но в основном заболевание проходит в лёгкой форме, т.е. в целом ситуация намного лучше, чем во многих других регионах планеты.

«Прежде всего, наша страна не такая уж большая, а правительство, в котором работает немало молодых людей, очень быстро начало принимать меры, – прокомментировал Хейкки. – Больше всего ситуация сказывается на столичном регионе Хельсинки, в других городах она далеко не такая тревожная, но все необходимые меры принимаются и там. Кроме того, многие живут в глубинке, что тоже препятствует распространению вируса.

Впервые за всё время после Второй мировой войны финское правительство объявило о введении чрезвычайного положения. Людей уже давно призвали к самоизоляции. В результате вирус не может расползаться так быстро, как в южных странах.

Я очень высоко ценю нашего президента Саули Нинистё. Кроме все прочего, он обратился к молодёжи, сказав, что пришло время защитить старшее поколение и помочь ему. Созданы многочисленные группы волонтёров, которые доставляют продукты и медикаменты одиноким пожилым гражданам.

Нам повезло, что в Финляндии создана эффективная система здравоохранения. Сейчас становится понятно, что она хорошо справляется с ситуацией, в том числе и благодаря срочным мерам, принятым правительством.

Может быть, эти шаги кажутся слишком серьёзными, но даже с учётом того, что народ у нас довольно дисциплинированный, ещё два месяца назад было сложно представить, что придётся идти на столь жёсткие меры. Лично я считаю, что лучше перестраховаться.

Я официально вышел на пенсию в конце прошлого года, но по-прежнему пишу о Формуле 1 и работаю над книгами. Сейчас я занят тем, что размышляю над новыми проектами – это помогает отвлечься от мыслей о коронавирусе.

Мы в Финляндии сохраняем позитивный настрой, надеясь, что ситуация вскоре начнёт улучшаться. Народ сохраняет спокойствие, люди уверены, что правительство действует правильно.

На финских гоночных трассах всё это мало сказывается, большинство из них в это время года всё равно ещё закрыты. А вот национальный автоспорт пострадает: в такие времена трудно найти спонсоров. Чем дольше будет продолжаться кризис, тем это будет сложнее.

Конечно, как и все, я пытаюсь понять, когда мы сможем вновь получать удовольствие от гонок Формулы 1. Наверное, этого не знает никто. Может быть, сезон начнётся в конце лета в Бельгии».