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Автоспорт

В Mercedes выпустили раскраски для тех, кто на карантине

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В Mercedes нашли увлекательный способ, чем занять детей и их родителей, которые вынужденно находятся на каратине из-за эпидемии коронавируса.

Взрослым проще найти занятия по душе, но для детей постоянно нахождение дома без возможности выйти на улицу может превратиться в настоящее испытание. В Mercedes нашли довольно простой способ, чем занять не только детей, но и взрослую аудиторию. С официального сайта компании можно скачать раскраску с изображениями различных машин компании.

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Среди вариантов для раскрашивания как представители современного модельного ряда и футуристичные концепты, так и классические модели. Среди доступных вариантов раскраски есть и гоночная техника – машины Формулы 1 и Формулы Е, что должно особенно понравится болельщикам.

Источник:www.f1news.ru
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