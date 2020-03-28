В Mercedes выпустили раскраски для тех, кто на карантине

В Mercedes нашли увлекательный способ, чем занять детей и их родителей, которые вынужденно находятся на каратине из-за эпидемии коронавируса.

Взрослым проще найти занятия по душе, но для детей постоянно нахождение дома без возможности выйти на улицу может превратиться в настоящее испытание. В Mercedes нашли довольно простой способ, чем занять не только детей, но и взрослую аудиторию. С официального сайта компании можно скачать раскраску с изображениями различных машин компании.

Среди вариантов для раскрашивания как представители современного модельного ряда и футуристичные концепты, так и классические модели. Среди доступных вариантов раскраски есть и гоночная техника – машины Формулы 1 и Формулы Е, что должно особенно понравится болельщикам.