Экклстоун: Формула 1 выживет, несмотря на все трудности

Мы рассказывали о том, что в эти дни Берни Экклстоун находится в вынужденной изоляции на своей бразильской ферме в окрестностях Сан-Паулу, но это не мешает ему пристально следить за тем, что происходит в мире Формулы 1. В частности, он дал негативную оценку действиям Liberty Media в Мельбурне.

«Действия в кризисной ситуации в Австралии были неправильными, – считает бывший глава менеджмента чемпионата. – До момента, когда гонку всё-таки отменили, в них не было согласованности. В принципе, всё это продолжается до сих пор и относится ко всем, кто отвечает за происходящее.

Как полагают в Liberty Media, они знают, что делают, но у Формулы 1 европейская ДНК. Этим чемпионатом и теми, кто в нём участвует, нельзя руководить так, словно это футбольный или баскетбольный клуб.

Меня часто критиковали за то, что я положительно отзывался о диктаторах и диктатурах. Но мои слова либо превратно толковали, либо мой британский юмор воспринимали слишком буквально. Я не имел в виду, что демократию нужно уничтожить. Разумеется, нет. Но я по-прежнему считаю что должны быть люди, которые в нужный момент умеют принимать решения.

Сейчас, когда разразился связанный с пандемией кризис, стало ещё более очевидно, насколько это важно. В любом случае, в Формуле 1 демократия никогда не работала. Я чувствовал себя царём, которому постоянно приходится иметь дело с князьями, которые думают только о себе и о собственной выгоде, а не о государстве. Поэтому часто приходилось отдавать приказы или запугивать их. По-другому никак».

Также Экклстоун поделился своим мнением о том, как лучше всего поступить Себастьяну Феттелю, ведь четырёхкратному чемпиону мира предстоит сделать непростой выбор, поскольку его контракт с Ferrari истекает в этом году: «По-моему, в последнее время на результатах Себастьяна сказывается то, что в Ferrari делают ставку на Шарля Леклера, карьерой которого занимается сын президента FIA.

Подозреваю, что Феттель в этой ситуации не чувствует необходимой поддержки со стороны Маттиа Бинотто. Поэтому ему нужно искать альтернативные варианты на 2021 год. Одним из вариантов мог бы стать контракт с McLaren, ведь эта команда получит двигатели Mercedes.

Кстати, я знаком с нынешним главой концерна Mercedes Ола Каллениусом ещё с тех пор, как он руководил моторостроительным подразделением в Бриксуорте. Так что он знает, что такое Формула 1. Но сейчас у него есть проблемы поважнее. И всё-таки я под впечатлением от того, как он руководит компанией в ситуации, когда разразился скандал из-за занижения количества вредных выбросов, которые производят автомобили, а теперь начался кризис, связанный с коронавирусом.

На его месте в конце 2020 года я бы продал команду Формулы 1. После шести титулов подряд Mercedes уже совершенно нечего доказывать. Кто бы ни стал чемпионом после них, ему не позавидуешь, ведь будут говорить, что это объясняется лишь отсутствием Mercedes.

Но они должны продолжать поставки гибридных силовых установок, ведь это инструмент маркетинга. Это самые эффективные двигатели в мире, и они побеждают в Формуле 1. Я знаю, о чём говорю: вскоре после их внедрения в 2014 году мне стало понятно, что мы все допустили ошибку.

Команда Mercedes получила подавляющее преимущество, стала непобедимой, и так будет продолжаться, пока используются такие моторы.

Почему бы им не сделать McLaren своей заводской командой, как было в своё время, плюс их звезда будет украшать машины всех их клиентских команд. Ведь понятно одно: кто бы ни выигрывал с их двигателем, слава будет доставаться Mercedes.

А вообще я уверен, что Формула 1 обязательно выживет в том или ином виде. Несмотря на все трудности, связанные не только с коронавируом. Потому что чемпионат мира – это больше, чем отдельные личности, в нём работающие.

Так ли обязательно было высаживаться на Луне? Разве это позволило накормить голодных? Нет, но человечество всё равно было в восторге. Людям нужны герои. Гонщики, тем более гонщики Формулы 1 – своего рода космонавты, и мы на них смотрим с восхищением. Айртон Сенна – лучший пример. Он нёс свет самым бедным людям Бразилии, помогал им в их беспросветном существовании. И сейчас такие герои нужны ещё больше, чем когда-либо».