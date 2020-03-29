Култхард: Гонки возобновятся, но без публики на трибунах

Если Берни Экклстоун не питает особых надежд на то, что организаторам чемпионата удастся проводить гонки в 2020 году, то Дэвид Култхард настроен более оптимистично.

«Я действительно верю, что спортивные мероприятия вернутся намного быстрее, чем концерты и другие события, на которые собирается много людей. Поэтому гонки скоро возобновятся, – сказал бывший пилот Формулы 1 в эфире голландского телеканала Ziggo Sport. – Думаю, что вскоре пройдёт Гран При без публики на трибунах.

На более поздней стадии сезона гонки будут проходить уже со зрителями. Но даже если и без зрителей, я всё равно считаю, что Гран При Нидерландов должен пройти успешно.

Жаль, что Гран При не состоится (в ранее запланированные даты) из-за всей этой ситуации. Все с таким энтузиазмом его ждали, и я надеюсь, что для него найдётся более поздняя дата.

Всё происходящее – напоминание миру, что мы должны быть осторожнее…»