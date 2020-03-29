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Автоспорт

Марко: На крайний случай есть план финансовой помощи

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В ситуации, когда гонки не проходят, руководители команд Формулы 1 тревожатся за их экономическое состояние, ведь финансовых поступлений в этот период практически нет, а расходы остаются: необходимо платить заработную плату сотрудникам, оплачивать различные счета и т.д.

Разумеется, если производственные процессы приостановлены, расходные статьи в какой-то мере сокращаются, но даже если говорить о логистике, то команды неизбежно теряют деньги из-за того, что заранее приобретали авиабилеты по невозвратным тарифам.

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Однако Хельмут Марко, автоспортивный советник компании Red Bull, полагает, что не всё так драматично, поскольку Формула 1 адекватно реагирует на происходящее, а на крайний случай предусмотрен план оказания командам срочной финансовой помощи.

«Формула 1 приняла правильные меры, летний перерыв был перенесён на весну, а переход на новый технический регламент отложен, – сказал Марко в интервью австрийской Kleine Zeitung. – Кроме того, отменены все тесты по ходу сезона, так что все команды останутся в рамках своих бюджетов.

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Ни одна из них не подвержена серьёзным финансовым рискам, поскольку на случай чрезвычайных ситуаций также предусмотрен план оказания экономической помощи, и команды при необходимости получат определённую денежную поддержку».

Поскольку начало сезона откладывается, и никто точно не знает, когда появится возможность проводить гонки, уже звучат предположения, что чемпионат закончится только зимой 2021 года.

Марко считает, что это вполне вероятный сценарий: «Почему бы и нет? Мы отменим предсезонные тесты, а потом просто перейдём к следующему сезону. В этой ситуации команды даже сэкономят ещё больше времени и денег!»

Источник:www.f1news.ru
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