Норрис занялся благотворительностью и кое-что пообещал

Ситуация в мире неприятная и тревожная, но унывать всё-таки не стоит, – убеждён Ландо Норрис, который делает то, что в его силах, чтобы хоть немного развеселить публику, и у него получается.

Практически каждый день пилот McLaren участвует в виртуальных гонках, сопровождая это занятие веселыми и остроумными комментариями на своём канале в TwitchTV. Но это ещё не всё: Ландо обратился к своим болельщикам с просьбой жертвовать деньги на борьбу с пандемией, а чтобы мотивировать публику, пообещал побриться налысо, если ему за один сеанс удастся собрать больше $10 тысяч.

К концу трансляции ему удалось собрать больше $12 тысяч, и теперь придётся выполнять обещание.

«Спасибо всем моим зрителям за то, что к концу ночи было собрано больше $12 тысяч, и за то, что поддерживаете борьбу с Covid-19! – прокомментировал Ландо в социальных сетях. – Хотя теперь мне придётся побриться налысо…»

Он не уточнил, когда именно собирается проделать эту процедуру, но наверняка не будет надолго её откладывать, так что вскоре мы увидим его в несколько скорректированном образе.