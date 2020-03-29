Отмар Сафнауэр о том, на чём можно сэкономить

В чрезвычайной ситуации, когда нет возможности проводить гонки, команды рассчитывают только на собственные средства и вынуждены на всём экономить. Решение об использовании в 2021 году шасси, прошедших омологацию для этого сезона, отчасти облегчает им задачу, но расходы можно сокращать и дальше, тем более, никто не знает, когда в конечном итоге начнётся чемпионат.

У Racing Point богатый опыт по части снижения затрат: когда команда называлась Force India, для неё это стало привычной практикой.

«Мы три раза начинали сезон со старым шасси, – вспоминает Отмар Сафнауэр, руководитель команды, в интервью Auto Motor und Sport. – Но этим дело не ограничивалось. В трудные годы приходилось оставлять без изменений подвеску и трансмиссию.

Если у вас есть возможность использовать старое шасси, это позволит сэкономить 1,5 млн. фунтов стерлингов. Если добавить к этому коробку передач и структуры безопасности, это будет уже между тремя и пятью млн. Но экономить можно на стойках и других деталях подвески, а также на радиаторах – в общей сложности можно урезать расходы на 10 млн.

Сейчас всё зависит от того, сколько гонок удастся провести в этом году. Если их не будет вообще, нам придётся начать 2021-й с той версией аэродинамического обвеса, которая была подготовлена для Мельбурна в 2020-м».

В любом случае командам необходимо знать, какие правила действуют в сложившихся обстоятельствах, поэтому их технические директора ведут интенсивные переговоры с FIA, чтобы выяснить, какие компоненты можно будет омологировать в дополнение к уже прошедшим сертификацию. Понятно, что богатые команды хотят получить максимум свободы, тогда как остальные могут оказаться в невыгодном положении.

«Должно применяться единое для всех правило. Если не удастся в достаточной мере сократить расходы, положение небольших команд только усложнится», – настаивает Сафнауэр.

Сейчас на складе Racing Point достаточно много запасных частей, в частности, заготовлено десять комплектов столь дорогостоящих компонентов, как колёсные стойки.

«Их должно хватить на десять гонок. Если заказать ещё десять, то часть из них можно сэкономить и использовать в следующем году. Но для этого они должны пройдти омологацию», – пояснил руководитель Racing Point.

База команды в Сильверстоуне закрыта до 15 апреля, но когда вынужденные каникулы закончатся, производственные процессы всё равно не возобновятся, потому что гонок пока нет. В команде приступят к работе только тогда, когда появится определённость со сроками начала сезона. А пока специалисты Racing Point помогают британской медицинской промышленности увеличить объём производства аппаратов искусственной вентиляции лёгких и участвуют в разработке новых моделей такого оборудования.