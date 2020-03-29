В Сильверстоуне ждут решения от Формулы 1

Стюарт Прингл, управляющий директор автодрома в Сильверстоуне, проинформировал руководство Формулы 1 о том, что уже в апреле он должен знать, будет ли Гран При Великобритании проводиться 19 июля или нет, поскольку на подготовку к нему требуется минимум 12 недель.

«Дело в том, что решение о проведении гонки Формулы 1 мы принимаем не в одиночку, – заявил Прингл. – Мы ничего не будем делать без договорённостей с Формулой 1, а они сейчас в сложном положении, им приходится перекраивать календарь чемпионата.

Мы находимся в постоянном контакте с ними, анализируем ситуацию и стараемся найти правильный ответ. Проще всего сказать: «Что ж, это невозможно, согласитесь?»

На самом деле в настоящий момент в стране принимаются чрезвычайные меры, и нельзя исключить, что ситуацию удастся взять под контроль быстрее, чем можно было предполагать.

Нам необходимо минимум 12 недель, чтобы всё подготовить, начать сооружение объектов инфраструктуры, временных павильонов и прочего».