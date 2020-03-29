Виртуальную Гонку Легенд выиграл Дарио Франкитти

Если представить, что в наши дни на автодроме Сильверстоуне прошла бы гонка, в которой на исторических машинах Формулы 1 образца 1975 года померялись бы силами легендарные гонщики, в своё время выступавшие в по обе стороны Атлантики, т.е. не только в чемпионате мира, но и в IndyCar, и в других сериях, то такое событие наверняка бы вызвало большой интерес.

Фактически в субботу, 28 марта, такая гонка состоялась, правда носила она виртуальный характер: в рамках третьего этапа соревнований All-Star Battle на старт Гонки Легенд вышли такие звёзды мирового автоспорта, как Хуан-Пабло Монтойя, Дарио Франкитти, Эмануэле Пирро, Энди Приоль, Дэвид Брэбэм и другие.

Кстати, всем им предстояло выступать на машинах Brabham BT44B, которые команда, основанная легендарным Джеком Брэбэмом, отцом Дэвида, ещё в начале 60-х, выставила на старт чемпионата 1975 года.

Монтойя выиграл квалификацию, но Пирро стартовал лучше и сразу обошёл колумбийца, однако тот не сдавался и в попытке остро контратаковать в повороте Copse зацепил заднюю часть машины лидера – оба оказались на обочине, тогда как пелотон проехал мимо.

Благодаря этому гонку возглавил Франкитти, стартовавший третьим, его преследовал Даррен Тёрнер, а за третью позицию на протяжении половины дистанции боролись Приоль и Брэбэм. Но британской звезде туринга не удалось удержаться в первой тройке, и незадолго до финиша на третью позицию вышел сын трёхкратного чемпиона мира. Но на 10-м, предпоследнем круге гонки машину Дэвида развернуло в повороте Brooklands, и в этот момент его опередил мексиканец Адриан Фернандес, много лет выступавший в сериях CART, IndyCar и American Le Mans.

Пирро удалось отчасти отыграться после инцидента на старте и подняться на 5-ю позицию, шестым финишировал Ян Магнуссен (отец Кевина, датского гонщика Haas F1), а седьмым – Тьяго Монтейру, 15 лет назад выступавший в Формуле 1 за российскую команду Midland, после чего успешно продолживший карьеру в туринге.

В итоге Франкитти, четырёхкратный чемпион IndyCar, трижды выигрывавший гонку Indy 500, одержал заслуженную победу, пополнив список своих достижений триумфом в виртуальном соревновании Legends Trophy.

«В зеркалах я видел Даррена Тёрнера, он ко мне подбирался и каждый раз, когда я допускал небольшие ошибки, подъезжал всё ближе, – рассказал после финиша гонки довольный Франкитти. – Но я постарался не упустить победу, и вообще всё это было очень весело!»