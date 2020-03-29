Уиккенс возвращается в гонки, для начала в виртуальные

Прошло уже более полутора лет со дня драматичной аварии, в которую канадский гонщик Роберт Уиккенс попал во время этапа серии IndyCar на овальном автодроме в Поконо.

Он получил серьёзные травмы, в том числе повреждения позвоночника, из-за чего был частично парализован, и хотя период реабилитации ещё продолжается, но Роберт уже готов вернуться за руль гоночной машины – пока ещё виртуальной, хотя и это уже очень важное достижение.

В субботу он намерен выйти на старт первого этапа новой серии IndyCar iRacing Challenge вместе с другими участниками этого американского чемпионата.

Воля и стремление вернуться к любимому делу, проявленные 31-летним гонщиком, вызывают восхищение, ведь состояние Роберта постепенно улучшается. Он совершает короткие прогулки, активно занимается лечебной физкультурой, посещает один из популярных фитнес-центров Индианаполиса, где уже поднимает тяжести и отжимается от пола.

Теперь Уиккенс решил, что в ситуации, когда начало сезона в IndyCar откладывается, и его коллеги по этой серии собираются выступать в виртуальных гонках, ему тоже пора возвращаться за руль. Он обратился к братьям Кэри и Тодду Беттенхаузен, представителям известной американской гоночной династии, которые уже много лет специализируются на разработке и производстве оборудования для симулятора iRacing, с просьбой адаптировать для него комплект оборудования с ручным управлением.

Чтобы быстро всё успеть, к работе над комплектом также подключился Макс Папис, бывший гонщик IndyCar, и другие люди, присылающие Уиккенсу все различные компоненты и системы для его нового симулятора. Теперь у Роберта будет всё необходимое, и хотя вряд ли он может рассчитывать на высокий результат, поскольку у него мало опыта участия в виртуальных гонках, главное, что он сможет выйти на старт уже сегодня.

Первый этап виртуальной серии iRacing Challenge, Гран При Американского Красного Креста на трассе в Уоткинс-Глен, стартует в 23.00 по московскому времени, и следить за ним можно благодаря прямой трансляции, которая будет организована на официальном сайте IndyCar, причём комментировать гонку должна та же бригада, что работает во время реальных гонок этого чемпионата: Лей Диффи, Пол Трейси и Таунсенд Белл.