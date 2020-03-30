Алонсо соболезнует испанцам, ставшим жертвами пандемии

Фернандо Алонсо в эти дни находится на самоизоляции в своём доме на юге Швейцарии, но его тревожит ситуация с распространением коронавируса на родине, в Испании.

«Я хочу выразить соболезнования всем, кто потерял близких, последние 24 часа были настолько тяжёлыми, что появляется ощущение беспомощности, но также мы чувствуем растущий гнев и печаль, – приводит слова двукратного чемпиона мира газета Marca. – У нас было огромное преимущество, ведь мы уже знали, что происходило в Китае и в Азии.

У меня много друзей и деловых партнёров в Италии, они мне рассказывают о том, как они сейчас живут, какие меры принимаются в их стране, и готовы поделиться этим опытом с Испанией. Мы могли начать действовать намного раньше, но теперь время упущено, и в такие времена надо выступать единым фронтом.

Я безмерно благодарен испанским медикам за их неустанную работу, они делают всё, что в их силах, и просят людей об одном: оставайтесь дома…»