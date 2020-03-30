Понедельник, 30 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортАлонсо соболезнует испанцам, ставшим жертвами пандемии
Автоспорт

Алонсо соболезнует испанцам, ставшим жертвами пандемии

AdminНет комментариев
Добавлено

Фернандо Алонсо в эти дни находится на самоизоляции в своём доме на юге Швейцарии, но его тревожит ситуация с распространением коронавируса на родине, в Испании.

«Я хочу выразить соболезнования всем, кто потерял близких, последние 24 часа были настолько тяжёлыми, что появляется ощущение беспомощности, но также мы чувствуем растущий гнев и печаль, – приводит слова двукратного чемпиона мира газета Marca. – У нас было огромное преимущество, ведь мы уже знали, что происходило в Китае и в Азии.

Читайте также:  Жак Вильнёв: Леклер не готов к роли лидера

У меня много друзей и деловых партнёров в Италии, они мне рассказывают о том, как они сейчас живут, какие меры принимаются в их стране, и готовы поделиться этим опытом с Испанией. Мы могли начать действовать намного раньше, но теперь время упущено, и в такие времена надо выступать единым фронтом.

Я безмерно благодарен испанским медикам за их неустанную работу, они делают всё, что в их силах, и просят людей об одном: оставайтесь дома…»

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

пять − три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Хинвиле не исключают продление вынужденных каникул

Норрис выиграл гонку на виртуальном Сильверстоуне

Норрис занялся благотворительностью и кое-что пообещал

Экклстоун: Формула 1 выживет, несмотря на все трудности

Марко: На крайний случай есть план финансовой помощи

Закрыть