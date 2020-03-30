Хельмут Марко: Производство аппаратов ИВЛ уже началось

Мы писали о том, что в рамках проекта Project Pitlane команды Формулы 1 готовились начать производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для спасения жизни людей, страдающих коронавирусом.

Команда Mercedes, вместе со специалистами университетского колледжа Лондона менее чем за 100 часов создала рабочий прототип, он успешно прошёл испытания – и производство уже началось. Союз семи британских команд Формулы 1 позволит производить до 1000 аппаратов ИВЛ в день.

Хельмут Марко, консультант Red Bull: «Производство уже началось. Главное преимущество Формулы 1 – быстрая реакция на решение любых технологических проблем и высокая скорость производства.

С прошлой пятницы наша команда на три недели прервала работу в рамках перенесённого на весну обязательного летнего перерыва, но производство деталей по заказу правительства Великобритании продолжается и во время перерыва».