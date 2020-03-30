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Автоспорт

Педро де ла Роса: Кими быстр, но не умеет адаптироваться

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В интервью Iltalehti бывший гонщик Формулы 1 Педро де ла Роса говорил о слабых сторонах Кими Райкконена.

Педро де ла Роса: «Кими очень быстр. Он – чемпион мира. Но ему нужна машина с определёнными характеристиками, его стиль пилотирования завязан на стабильности передней оси, а если этого нет, он не умеет адаптироваться.

В этом отличие Кими от Хэмилтона и Алонсо. Фернандо будет быстр за рулём любой машины – эти парни приспособятся к любой технике, а Кими – нет.

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При определенных условиях Кими так же силен как Алонсо и Хэмилтон, но они оба добились большего потому, что не каждая машина ведёт себя так, как нужно Кими».

Источник:www.f1news.ru
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