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Автоспорт

В Хинвиле не исключают продление вынужденных каникул

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Глобальная статистика, отражающая развитие ситуации с распространением коронавируса, пока не даёт поводов для оптимизма: сдерживать пандемию не удаётся. Мировой спорт парализован: Олимпиада в Токио уже отменена, на очереди велогонка «Тур де Франс» и теннисный турнир в Уимблдоне.

Не надо быть пророком, чтобы предположить, что Гран При Канады в Монреале тоже придётся отложить до лучших времён. Организаторы июльского этапа в Сильверстоуне, хоть и не расстаются с надеждой, но дают понять, что хотят получить от Формулы 1 определённый ответ уже в апреле.

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На фоне этой тревожной ситуации удивили новости из Италии: в Ferrari планируют открыть ворота заводов в Маранелло и Модене уже 14 апреля. Но швейцарская команда Alfa Romeo Racing, несмотря на тесные связи со Скудерией, не торопится следовать этому примеру.

«В зависимости от развития ситуации в Англии, Италии и у нас, в Швейцарии, период, в течение которого база будет закрыта, может быть продлён», – заявил Беат Цендер, тим-менеджер Alfa Romeo Racing.

Источник:www.f1news.ru
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