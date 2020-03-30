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Автоспорт

В Red Bull отказались от идеи заражать гонщиков

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Мы писали о шутливой реплике консультанта Red Bull Хельмута Марко о том, что лучше бы Макс Ферстаппен переболел коронавирусом сейчас, чтобы потом, после возобновления чемпионата, мог полностью сосредоточиться на борьбе за титул.

Прошло несколько дней и в эфире ORF Марко открыто заявил, что в Red Bull всерьёз обсуждали намеренное заражение вирусом гонщиков двух своих команд – Макса Ферстаппена, Александера Элбона, Пьера Гасли и Даниила Квята – и некоторых пилотов молодёжной программы, но эта идея не получила поддержки и от неё отказались.

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Хельмут Марко: «У нас четверо гонщиков Формулы 1, восемь или десять пилотов молодёжной программы. Идея была в том, чтобы устроить для них лагерь и одолеть это заболевание морально и физически. Идея таких сборов не получила положительной оценки – и от неё отказались».

Источник:www.f1news.ru
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