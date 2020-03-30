Зарплата гонщиков в 2020-м

Размер зарплаты гонщиков Формулы 1 известен лишь шести юристам Совета по признанию контрактов в Женеве. Публикуемые в прессе оценки носят неофициальный характер и не включают бонусов, но позволяют оценить ситуацию в целом.

В Racefans опубликовали оценочный размер зарплаты гонщиков в сезоне 2020 года, если он состоится, но её размер зависит от числа проведённых Гран При и результатов выступлений.

Пока неясно, сколько гонок пройдет в этом году. Восемь этапов уже отменены или отложены. Вопрос о том, как изменится зарплата пока не обсуждается – сезон даже не стартовал, но очевидно, что к концу чемпионата он станет актуален.

Зарплата гонщиков Формулы 1 в сезоне 2020 года

Гонщик

Команда

Зарплата

Льюис Хэмилтон

Mercedes

$ 40 млн

Себастьян Феттель

Ferrari

$ 30 млн

Макс Ферстаппен

Red Bull Racing

$ 25 млн

Даниэль Риккардо

Renault

$ 20 млн

Шарль Леклер

Ferrari

$ 10 млн

Валттери Боттас

Mercedes

$ 8 млн

Карлос Сайнс

McLaren

$ 8 млн

Серхио Перес

Racing Point

$ 8 млн

Роман Грожан

Haas F1

$ 7 млн

Эстебан Окон

Renault

$ 5 млн

Кими Райкконен

Alfa Romeo

$ 5 млн

Кевин Магнуссен

Haas F1

$ 5 млн

Лэнс Стролл

Racing Point

$ 3 млн

Александр Элбон

Red Bull Racing

$ 2.5 млн

Ландо Норрис

McLaren

$ 2 млн

Даниил Квят и Пьер Гасли

AlphaTauri

$ 2 млн

Антонио Джовинацци

Alfa Romeo

$ 1 млн

Николас Латифи и Джордж Расселл

Williams

$ 1 млн