Зарплата гонщиков в 2020-м

Размер зарплаты гонщиков Формулы 1 известен лишь шести юристам Совета по признанию контрактов в Женеве. Публикуемые в прессе оценки носят неофициальный характер и не включают бонусов, но позволяют оценить ситуацию в целом.
В Racefans опубликовали оценочный размер зарплаты гонщиков в сезоне 2020 года, если он состоится, но её размер зависит от числа проведённых Гран При и результатов выступлений.
Пока неясно, сколько гонок пройдет в этом году. Восемь этапов уже отменены или отложены. Вопрос о том, как изменится зарплата пока не обсуждается – сезон даже не стартовал, но очевидно, что к концу чемпионата он станет актуален.
Зарплата гонщиков Формулы 1 в сезоне 2020 года
Гонщик
Команда
Зарплата
Льюис Хэмилтон
Mercedes
$ 40 млн
Себастьян Феттель
Ferrari
$ 30 млн
Макс Ферстаппен
Red Bull Racing
$ 25 млн
Даниэль Риккардо
Renault
$ 20 млн
Шарль Леклер
Ferrari
$ 10 млн
Валттери Боттас
Mercedes
$ 8 млн
Карлос Сайнс
McLaren
$ 8 млн
Серхио Перес
Racing Point
$ 8 млн
Роман Грожан
Haas F1
$ 7 млн
Эстебан Окон
Renault
$ 5 млн
Кими Райкконен
Alfa Romeo
$ 5 млн
Кевин Магнуссен
Haas F1
$ 5 млн
Лэнс Стролл
Racing Point
$ 3 млн
Александр Элбон
Red Bull Racing
$ 2.5 млн
Ландо Норрис
McLaren
$ 2 млн
Даниил Квят и Пьер Гасли
AlphaTauri
$ 2 млн
Антонио Джовинацци
Alfa Romeo
$ 1 млн
Николас Латифи и Джордж Расселл
Williams
$ 1 млн