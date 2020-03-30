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Зарплата гонщиков в 2020-м

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Размер зарплаты гонщиков Формулы 1 известен лишь шести юристам Совета по признанию контрактов в Женеве. Публикуемые в прессе оценки носят неофициальный характер и не включают бонусов, но позволяют оценить ситуацию в целом.

В Racefans опубликовали оценочный размер зарплаты гонщиков в сезоне 2020 года, если он состоится, но её размер зависит от числа проведённых Гран При и результатов выступлений.

Пока неясно, сколько гонок пройдет в этом году. Восемь этапов уже отменены или отложены. Вопрос о том, как изменится зарплата пока не обсуждается – сезон даже не стартовал, но очевидно, что к концу чемпионата он станет актуален.

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Зарплата гонщиков Формулы 1 в сезоне 2020 года

Гонщик
Команда
Зарплата

Льюис Хэмилтон
Mercedes
$ 40 млн

Себастьян Феттель
Ferrari
$ 30 млн

Макс Ферстаппен
Red Bull Racing
$ 25 млн

Даниэль Риккардо
Renault
$ 20 млн

Шарль Леклер
Ferrari
$ 10 млн

Валттери Боттас
Mercedes
$ 8 млн

Карлос Сайнс
McLaren
$ 8 млн

Серхио Перес
Racing Point
$ 8 млн

Роман Грожан
Haas F1
$ 7 млн

Эстебан Окон
Renault
$ 5 млн

Кими Райкконен
Alfa Romeo
$ 5 млн

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Кевин Магнуссен
Haas F1
$ 5 млн

Лэнс Стролл
Racing Point
$ 3 млн

Александр Элбон
Red Bull Racing
$ 2.5 млн

Ландо Норрис
McLaren
$ 2 млн

Даниил Квят и Пьер Гасли
AlphaTauri
$ 2 млн

Антонио Джовинацци
Alfa Romeo
$ 1 млн

Николас Латифи и Джордж Расселл
Williams
$ 1 млн

Источник:www.f1news.ru
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