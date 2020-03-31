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Автоспорт

Алонсо: Вряд ли сезон IndyCar стартует в мае

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Отвечая на вопросы в Instagram Фернандо Алонсо выразил сомнения по поводу того, что сезон IndyCar стартует в конце мая этапом в Детройте…

Фернандо Алонсо: «Сложно представить, что 30 мая пройдёт первая гонка нового сезона IndyCar. Я надеюсь, что это произойдёт, но мне этот срок кажется слишком оптимистичным.

Я рассчитывал поехать в Шарлотту, потом отправиться на Barber Motorsport Park и готовиться к Indy 500, но теперь очевидно, что в мае эта гонка не пройдёт – скрестим пальцы, что её удастся провести в августе.

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Сейчас вместе с командой и с McLaren мы пытаемся представить, каким будет новый календарь. Как и все, мы в режиме ожидания. Я нахожусь дома, тренируюсь, занимаюсь физическими упражнениями».

В IndyCar сократили сезон с 17 гонок до 13-ти и рассчитывают провести его с мая по сентябрь. Гонка “500 миль Индианаполиса” намечена на 23 августа.

Источник:www.f1news.ru
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