Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл в интервью официальному журналу Формулы 1 не смог найти недостатков у Льюиса Хэмилтона…

Деймон Хилл: «У Хэмилтона почти нет недостатков. Он объединяет в себе экстраординарный талант, большой опыт и уверенность в своих силах. Сочетание этих факторов даёт гораздо больше, чем просто сумма трёх составляющих. Льюис действительно очень хорош.

Единственный способ его победить – сделать то, что сделал Нико Росберг – заставил Льюиса чувствовать себя некомфортно. Льюис не слишком активен в подковёрной борьбе – это не его конёк, и если соперник способен вывести его из себя, он может стать уязвим».