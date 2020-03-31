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Деймон Хилл: У Хэмилтона почти нет недостатков

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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл в интервью официальному журналу Формулы 1 не смог найти недостатков у Льюиса Хэмилтона…

Деймон Хилл: «У Хэмилтона почти нет недостатков. Он объединяет в себе экстраординарный талант, большой опыт и уверенность в своих силах. Сочетание этих факторов даёт гораздо больше, чем просто сумма трёх составляющих. Льюис действительно очень хорош.

Единственный способ его победить – сделать то, что сделал Нико Росберг – заставил Льюиса чувствовать себя некомфортно. Льюис не слишком активен в подковёрной борьбе – это не его конёк, и если соперник способен вывести его из себя, он может стать уязвим».

Источник:www.f1news.ru
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