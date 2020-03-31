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Автоспорт

Договор согласия будет продлён только на год?

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Действующий сейчас Договор согласия, определяющий обязанности сторон в Формуле 1, закончит своё действие в декабре.

В Liberty Media рассчитывали получить первые подписи под новым Договором уже в апреле, но коронавирус сорвал начало сезона – и дальнейшие действия команд во многом зависят от действий владельцев чемпионата.

По информации Auto Motor und Sport новый договор согласия был передан командам в ноябре 2019 года, но в связи с пандемией они перешли на «режим выживания» – и свои подписи никто не поставил, хотя технический и финансовый регламент в следующем году будут именно такими, какими хотели их видеть команды.

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Один из боссов команд заявил: «Прежде чем какая-то команда подпишет Договор согласия на следующие пять лет, мы должны знать, сможем ли пережить этот кризис. Сейчас мы не ведём переговоры по поводу нового Договора. Есть более важные вопросы».

Один из важных вопросов – сокращение затрат в условиях финансового кризиса. Пока команды первой тройки обсуждают подходящие условия для себя, остальные семь просят Liberty Media и FIA обозначить чёткие финансовые рамки, настаивая на увеличении числа унифицированных, одинаковых для всех узлов – и сокращении бюджетных ограничений. В FIA обсуждают сумму в 100 миллионов долларов в год вместо 175, как планировалось на следующий сезон.

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Поговаривают, в сложившихся обстоятельствах в Liberty Media предложат командам продлить Договор согласия на год, чтобы в более здоровой обстановке пересмотреть условия его продления.

Источник:www.f1news.ru
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