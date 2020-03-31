Индийский автодром оборудован под временный карантин

По информации Hindustan Times власти Индии приняли решение переоборудовать автодром Buddh International Circuit, с 2011 по 2013-й принимавший Гран При Формулы 1, под временный карантин для трудовых мигрантов, чтобы не допустить распространения Covid-19.

Власти опасаются, что в условиях трёхнедельного карантина, объявленного по всей стране, рабочие с закрытых строек и предприятий могут разъехаться по другим городам, что осложнит и без того непростую эпидемиологическую обстановку. Для них до 14 апреля оборудуют временный карантин на территории автодрома и окружающих строений.