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Автоспорт

Индийский автодром оборудован под временный карантин

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По информации Hindustan Times власти Индии приняли решение переоборудовать автодром Buddh International Circuit, с 2011 по 2013-й принимавший Гран При Формулы 1, под временный карантин для трудовых мигрантов, чтобы не допустить распространения Covid-19.

Власти опасаются, что в условиях трёхнедельного карантина, объявленного по всей стране, рабочие с закрытых строек и предприятий могут разъехаться по другим городам, что осложнит и без того непростую эпидемиологическую обстановку. Для них до 14 апреля оборудуют временный карантин на территории автодрома и окружающих строений.

Источник:www.f1news.ru
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