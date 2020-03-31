Кристиан Хорнер о переговорах команд и будущем Ф1…

В интервью BBC руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что несмотря на паузу в чемпионате, сейчас он занят как никогда – и рассказал о делах, требующих решения.

Кристиан Хорнер: «Команды сразу поддержали Project Pitlane. Наш главный конструктор Роб Маршалл и его коллеги нашли несколько идей, теперь нужно, чтобы эти системы [вентиляции лёгких] заработали как можно скорее.

Способность Формулы 1 решать технические проблемы не имеет себе равных, как и наша способность быстро создавать прототипы. Не только мы – все команды сразу среагировали, но я могу говорить только о том, что происходит на нашей базе – инженеры, конструкторский и производственный отдел сработали здорово. Мы использовали наши инженерные навыки, чтобы решить поставленную задачу, изготовить несколько прототипов – и отправить их на одобрение.

Комментарий Хельмута Марко о том, чтобы намеренно заразить гонщиков? Он уже сам уточнил, что эта идея не получила поддержки в Red Bull. Хельмут сказал это на эмоциях, до того, как мы поняли всю серьезность пандемии. Мы никогда не воспринимали эту идею всерьёз.

Теоретически, мы должны завершить трёхнедельный перерыв 20 апреля, но сейчас мне кажется, что сначала он будет продлён до конца апреля – начала мая, а затем снова пересмотрен. В ближайшие дни мы будем общаться по этому поводу с руководителями команд, FIA и FOM.

Во время обязательного перерыва запрещено заниматься доработкой машин – и это единственный честный способ. Мы соревнуемся друг с другом и должны быть в равных условиях, пока все команды не смогут вернуться к работе.

В вопросах оплаты сотрудников мы реагируем на распоряжения правительства. Все команды, все менеджеры по персоналу общаются друг с другом, чтобы у нас была общая, согласованная позиция. Здорово, что команды нашли общий язык. Это напоминает мне финансовый кризис 2008 года, но сейчас ситуация ещё серьёзнее.

Формула 1 переживёт этот кризис. Формула 1 – сильный бизнес с большой историей, но другой вопрос – выживут ли все команды?

Разница с 2008 годом в том, что тогда мы могли участвовать в гонках, у нас был календарь, мы могли что-то планировать, а сейчас не знаем, когда сможем участвовать в гонках – и действуем вслепую.

Тогда в спорте были другие люди – Рон Деннис, Флавио Бриаторе, с тех пор Формула 1 изменилась, да и мир стал другим. Доходы команд в этом году серьёзно снизятся. Мы пока не знаем, насколько сильно этот кризис ударит по Формуле 1, но все относятся к происходящему серьёзно и действуют коллегиально. Очевидно, что некоторые команды более уязвимы, особенно небольшие, поэтому важно, чтобы все мы стремились защитить сообщество Формулы 1.

У Liberty Media довольно сложная структура, но у них есть свои резервы. Думаю, они тоже сделают всё, чтобы сохранить этот спорт.

Ключевой вопрос в том, чтобы у команд не было необходимости тратить деньги ради конкурентоспособности. И постепенное «замораживание» регламента позволит приблизиться к этой цели. Мы уже согласовали «замораживание» монокока, рассматриваем вопрос с передней подвеской, колёсными дисками, деталями коробки передач – речь идёт о 60% машины, обо всём, кроме аэродинамических элементов.

Обсуждается и отсрочка ещё на сезон – до 2023 года – перехода на новый регламент. На мой взгляд, было бы совершенно безответственно накладывать на команды серьёзные расходы на разработку новых машин уже в 2021-м. В целом, мы договорились по этому поводу, но нужно получить одобрение FIA, чтобы отложить расходы на разработку до 2022 года, а новые машины готовить к 2023-му.

Сейчас нам больше всего нужна стабильность. Любые перемены связаны с затратами, поэтому нужно максимально ограничить необходимость любых перемен.

Мы обсуждаем снижение планки бюджетного лимита в следующем году до 150 миллионов долларов, но дело не в конкретной цифре, которая почти вторична, поскольку определяет лишь потолок. Скажем, если на следующие полтора года мы «заморозим» 60% шасси, это очень серьёзно сократит расходы любой команды, от Red Bull до Williams.

Секретная договорённость между FIA и Ferrari? Сейчас не до этого. Перед Формулой 1 стоит немало более серьёзных вопросов, но разобравшись со всем, о чём мы с вами сейчас говорили, мы обязательно вернётся к моторам Fеrrari. Мы задали FIA несколько вопросов. Конфиденциальное соглашение по поводу соответствия техническому регламенту машин соперников не может не вызвать вопросов. Я уверен, в будущем мы узнаем у Жана Тодта некоторые подробности».