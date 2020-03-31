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Льюис Хэмилтон призывает сохранять оптимизм…

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Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон призывает болельщиков сохранять оптимизм…

Льюис Хэмилтон: «В это сложное время я молюсь за вас и надеюсь, что вы находитесь дома со своими семьями, или где-то ещё, где вы чувствуете себя в безопасности.

Я использую это время, чтобы стать сильнее физически и духовно. Сейчас все здорово нервничают, но каждый должен помнить, что он не один в этом мире. Все вместе мы это переживём. Даже в такой ситуации нужно находить возможность радоваться жизни.

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В последнее время я не слишком часто пишу, но я думаю о всех вас и хочу, чтобы вы знали – я очень благодарен вам за любовь и поддержку. Настраиваю вас на позитив».

Источник:www.f1news.ru
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