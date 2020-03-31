В FIA изменили регламент в ответ на кризис

Всемирный совет FIA по автоспорту утвердил через электронное голосование ряд ключевых поправок к спортивному и техническому регламенту Формулы 1 на сезоны 2020 и 2021 года.

О сути перемен, согласованных с командами и Liberty Media, мы не раз писали, сейчас они стали частью правил.

Теперь FIA и Формула 1 смогут менять календарь по ходу сезона 2020 года без предварительного согласования с командами.

Исключён параграф о тестах в этом году шин на 18-дюймовых дисках, которые появятся только в 2022-м.

На тестах после окончания сезона один день выделят молодым пилотам – и разрешат командам одновременно работать с двумя машинами, а не с одной, как прежде.

Число разрешенных силовых установок на сезон прямо привязано в числу Гран При.

С 28 марта и в течение всего 2020 года запрещается работать над аэродинамикой машин 2022 года.

В 2021-м запрещено использование двойных систем рулевого управления DAS, которую в Mercedes показали на зимних тестах.

Утверждена отсрочка перехода на новый регламент вместо 2021 года на 2022-й. Дополнительные меры по сокращению затрат в 2021-м будут дополнительно согласованы с командами, в их числе – омологация ячейки безопасности и некоторых других компонентов.

Президент FIA Жан Тодт получил полномочия «в срочном порядке принимать любые решения в связи с организацией международных соревнований в сезоне 2020 года» без одобрения Всемирным советом.

В этом году FIA не потребуется 100% согласие команд при этих и дальнейших переменах в регламенте – достаточно 60% – шести команд из десяти. Речь идёт, в частности, о переходе на двухдневный формат уик-энда в случае необходимости. Одобрение Всемирного Совета FIA по автоспорту в этом случае всё же понадобится.