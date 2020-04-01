Среда, 1 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортГран При Китая может пройти 18 октября
Автоспорт

Гран При Китая может пройти 18 октября

AdminНет комментариев
Добавлено

Китай первым оправляется от коронавируса, организаторы местного чемпионата Формулы 4 составили новый календарь – первые гонки пройдут 23 и 24 мая.

Поначалу планировалось, что гонщики Формулы 4 17 и 18 октября выступят в Шанхае, но этап неожиданно перенесли, что может говорить о том, что этот уик-энд освобождают для Формулы 1.

В календаре Формулы 1 Гран При Японии запланирован на 11 октября, с точки зрения логистики было бы логично провести японский и китайский Гран При друг за другом.

Читайте также:  В Ferrari отказались подавать апелляцию

Ждём новой версии календаря на 2020-й.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

10 − 8 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Aston Martin официально подтвердили приход команды

Вассёр: Нужно ещё больше сократить расходы

Дженсон Баттон: Вопрос с зарплатой всегда сложен

Лоуренс Стролл не отказывается от своих планов

Ландо Норрис подстрижётся в четверг

Закрыть