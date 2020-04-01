Гран При Китая может пройти 18 октября

Китай первым оправляется от коронавируса, организаторы местного чемпионата Формулы 4 составили новый календарь – первые гонки пройдут 23 и 24 мая.

Поначалу планировалось, что гонщики Формулы 4 17 и 18 октября выступят в Шанхае, но этап неожиданно перенесли, что может говорить о том, что этот уик-энд освобождают для Формулы 1.

В календаре Формулы 1 Гран При Японии запланирован на 11 октября, с точки зрения логистики было бы логично провести японский и китайский Гран При друг за другом.

Ждём новой версии календаря на 2020-й.