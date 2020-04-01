Лоуренс Стролл не отказывается от своих планов

Планы Aston Martin вернуться в Формулу 1 в следующем сезоне в роли производителя пока в силе, несмотря на заявленную нехватку оборотных средств.

В конце января было объявлено, что в 2021-м команда Racing Point будет переименована в Aston Martin и станет заводской после приобретения консорциумом инвесторов во главе с Лоуренсом Строллом 20% акций Aston Martin Lagonda Global Holdings plc. В понедельник сделан следующий шаг – подтверждено назначение Стролла исполнительным директором компании с 20 апреля.

Aston Martin удалось привлечь 536 миллионов фунтов, большая часть из них – от консорциума инвесторов. Ещё 150 млн. фунтов предоставлено в виде займов, но из-за эпидемии коронавируса производство пришлось остановить, в связи с чем компания выпустила предупреждение, что оборотных средств может не хватить. Тем не менее, Лоуренс Стролл не сомневается в том, что первоначальные планы удастся реализовать.

Лоуренс Стролл: «Я и мои соинвесторы страстно верим в будущее Aston Martin Lagonda. Это наглядно демонстрируют инвестиции – в столь непростое время мы собрали 536 млн. фунтов, которые обеспечат необходимую стабильность для перезагрузки бизнеса.

У нас есть четкий план по поводу будущего компании, включая выступление Aston Martin в Формуле 1 в следующем сезоне. С нетерпением жду начала сотрудничества с руководством для реализации этой программы».