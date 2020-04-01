Новая версия сайта Red Bull Racing

Пользуясь вынужденным перерывом, в Red Bull Racing представили новую версию официального сайта команды.

«Многие сейчас много времени проводят дома, всем хочется сменить обстановку, сейчас это возможно, но мы решили пригласить вас в новый виртуальный дом. На новом сайте вы найдёте много интересного, почувствуете себя ближе к команде, к гонщикам, к нашей работе. Мы постарались показать как можно больше аспектов Формулы 1 и Aston Martin Red Bull Racing.

Мы покажем наши машины Формулы 1, а RB15 2019 года – в формате 360-градусов. Вы найдёте много интересной статистики, а для гоночных уик-эндов мы создали специальный портал, куда будем загружать новости, фотографии и видео с последней информацией – и анализ прошедшего Гран При после гонки.

Разумеется, у вас останется доступ к богатому архиву, в том числе к нашим фотографиям пит-стопа в невесомости. У нас всегда есть интересные подкасты – и шутки от нашего шпиона. Развлекайтесь – и оставайтесь дома!», – сообщила пресс-служба команды.