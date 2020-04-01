В Aston Martin официально подтвердили приход команды

В начале года Лоуренс Стролл вместе с консорциумом инвесторов приобрёл пакет акций компании Aston Martin. Накануне стало известно, что компании удалось привлечь 536 миллионов фунтов инвестиций, а Стролл-старший займёт пост исполнительного директора.

Сегодня официально подтверждено, что в 2021-м Racing Point будет переименована в Aston Martin F1 Team, получив статус заводской команды – и продолжит использовать базу в Сильверстоуне.

Лоуренс Стролл: «В последние месяцы процесс инвестирования потребовал всё моё внимание и энергию, были и бессонные ночи. В то же время, это одна из самых интересных сделок с моим участием. Машины – моя страсть, они занимают огромное место в моей жизни, а у Aston Martin особое место в моём сердце.

Возможность объявить, что сделка состоялась – большая честь для меня, один из самых ярких моментов моей карьеры. Закончив юридическое оформление, я могу сосредоточиться на реализации стратегии, чтобы бренд добился больших успехов в следующие годы.

Наша стратегия предусматривает, что участие в Формуле 1 станет основой глобальной маркетинговой стратегии, и именно поэтому мы переименуем команду Racing Point. У Aston Martin успешная история выступлений в разных гоночных сериях, но сейчас у нас есть возможность создать заводскую команду в Формуле 1.

Глобальный охват Формулы 1 не имеет равных, поэтому мы воспользуемся этой возможностью, чтобы представить бренд на ключевых рынках.

Мне самому интересно, какие из гоночных технологий появятся на дорожных машинах Aston Martin. Они будут особенно актуальны для машин со среднемоторной компоновкой, которые мы планируем выпустить в будущем.

Мы продолжаем инвестировать в Racing Point, чтобы у всех сотрудников были необходимые ресурсы. С переименованием в Aston Martin, команда окажется под большим прессингом, поскольку ожидания гораздо выше. Мы с самого начала должны быть конкурентоспособны. Я не сомневаюсь – наша команда в Сильверстоуне примет вызов и сделает всё, чтобы именем Aston Martin гордились.

Сейчас мы огорчены тем, что не можем участвовать в гонках, но понимаем текущую ситуацию и остаёмся дома. Мы используем видеоконференции для реализации наших планов на 2020 и 2021-й годы. У меня в Формуле 1 долгосрочные планы, и происходящее сейчас – всего лишь пауза в нашем путешествии».