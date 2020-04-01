В Lamborghini шьют медицинские маски

Мы писали о закрытии сборочных цехов итальянской компании Lamborghini, где более 1800 сотрудников были отправлены в отпуск, но некоторые помещения завода в Сант-Агата-Болоньезе решено открыть, установив там оборудования для пошива медицинских масок и защитных козырьков.

Стефано Доменикали, исполнительный директор: «Мы считаем, что в столь чрезвычайной ситуации должны внести свой вклад. Мы поддерживаем госпиталь Sant’Orsola-Malpighi, консультируемся с ними по поводу здоровья наших сотрудников и проводим несколько научных проектов. Вместе мы выиграем эту битву».

В день планируется выпускать 1000 масок и 200 козырьков из поликарбоната, которые будут бесплатно передаваться в местные больницы.