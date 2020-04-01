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Автоспорт

В Lamborghini шьют медицинские маски

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Мы писали о закрытии сборочных цехов итальянской компании Lamborghini, где более 1800 сотрудников были отправлены в отпуск, но некоторые помещения завода в Сант-Агата-Болоньезе решено открыть, установив там оборудования для пошива медицинских масок и защитных козырьков.

Стефано Доменикали, исполнительный директор: «Мы считаем, что в столь чрезвычайной ситуации должны внести свой вклад. Мы поддерживаем госпиталь Sant’Orsola-Malpighi, консультируемся с ними по поводу здоровья наших сотрудников и проводим несколько научных проектов. Вместе мы выиграем эту битву».

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В день планируется выпускать 1000 масок и 200 козырьков из поликарбоната, которые будут бесплатно передаваться в местные больницы.

Источник:www.f1news.ru
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