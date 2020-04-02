Хэмилтон опубликовал обращение к миру и сразу удалил

Льюис Хэмилтон часто в социальных сетях публикует призывы заботиться об экологии и отказаться от употребления мяса и другой пищи животного происхождения.

На этот раз британец пошёл ещё дальше – в Instagram гонщик Mercedes привёл статистику роста населения планеты за последние 120 лет, ужаснулся этим цифрам и предложил задуматься о том, что пандемия коронавируса может быть намёком, что человечеству пора поменять свои привычки.

Впрочем, довольно быстро Льюис удалил публикацию. По всей видимости, его PR-служба не одобрила такую позицию, которую можно трактовать, как призыв к отказу от привычной жизни, снижению экономической деятельности и, как следствие, росту безработицы.

«Мир остановился, и это просто безумие, но мы видим, как проясняется небо, – написал Хэмилтон. – Кто знает, почему это произошло прямо сейчас, но у нас есть повод задуматься. В 1900-м на планете жило менее двух миллиардов человек, сейчас же нас 7,7 миллиарда, и население растёт на 140 миллионов человек в год. Эта статистика потрясла меня. Человечество вышло из-под контроля.

Ещё более безумно, что в это печальное время мы видим, что от коронавируса погибли более 40 тысяч человек, но согласно статистике каждый год в мире умирают более 57 млн. человек, а это более 150 тысяч человек каждый день по всему миру.

Нам многое нужно изменить: наши привычки, наши решения, наше отношение к потреблению. Как мы по-настоящему можем изменить человеческий род, если мы застряли на нашем пути? Надеюсь, глобальная пандемия поможет нам всем измениться к лучшему».