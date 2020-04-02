Карлос Сайнс прокомментировал сокращение зарплаты

Мы уже рассказывали о решении McLaren Group временно сократить часть сотрудников, а остальным, включая руководство и гонщиков, значительно сократить зарплату. Комментируя это решение, Карлос Сайнс сообщил, что по своей инициативе отказался от части своей зарплаты.

«Под влиянием коронавируса, в McLaren Group пошли на непопулярные временные меры в отношении части сотрудников, чтобы, как мы надеемся, защитить рабочие места в долгосрочной перспективе, – написал Карлос Сайнс в социальных сетях. – Я полностью понимаю эти сложные решения и, само собой, решил откататься и от части своей зарплаты. Мы переживаем эту ситуацию вместе».