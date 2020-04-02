Карлос Сайнс в шутку сравнил себя с Зиданом…

Гонщики Формулы 1 по-разному проводят вынужденную паузу в чемпионате. Карлос Сайнс составил для своей семьи расписание тренировок и режим питания, в шутку сравнив себя с футболистом и тренером Зинедином Зиданом.

«Я чувствую себя футбольным тренером, – рассказал гонщик McLaren итальянскому телеканалу Sky. – Моя команда – мама, папа и две сестры. Я составил для всех график тренировок и питания. Можно сказать, что сейчас мы готовимся к пляжному сезону! Сейчас появилась хорошая возможность питаться здоровой пищей, поскольку мы не путешествуем и у нас нет соблазна быстро съесть гамбургер или пиццу. Я как Зидан в доме Сайнсов.

Сейчас я стараюсь сделать всё, на что у меня обычно не хватает времени. Я навёл порядок дома, освободил шкаф с одеждой. У меня много рубашек, которые я ни разу не надевал – я отправлю их в благотворительные организации, поскольку в стране достаточно людей, которым они нужнее.

Я провожу много времени с семьей. Конечно, мама счастлива, что все дети опять с ней. В последние годы она не видела меня так часто. Кроме того, я много тренируюсь и занимаюсь на симуляторе.

Меня особо не беспокоит, когда мы сможем вернуться на трассу. Меня беспокоит кризис, в котором оказался весь мир. Врачи и медсёстры ведут настоящую войну. Трудно представить, через что они сейчас проходят. Я же сохраняю спокойствие, поскольку хочу, чтобы и моя семья не волновалась.

Когда гонки возобновятся, пилотам придётся нелегко. Конечно, можно тренироваться, но ничто не заменит реальное пилотирование машины. Зимние тесты в Барселоне отлично подготовили нас к первому уик-энду. На тестах мы проехали столько кругов, что тело смогло вновь привыкнуть к перегрузкам, особенно это касается мышц шеи.

Сейчас все гонщики стараются поддерживать форму, но смоделировать такие нагрузки вряд ли возможно. Первая тренировка в пятницу покажет, кто насколько готов. Однако сейчас никто вам не скажет, когда Формула 1 вернётся на трассу, поэтому я стараюсь жить сегодняшним днём».

В конце 2020-го у Карлоса Сайнса истекает контракт с McLaren. Сейчас испанец старается не думать об этом: «В мире есть вещи и поважнее. Гонки и мой контракт – всё это второстепенно, когда вокруг происходит такое. Однажды мы вернёмся к привычной жизни, и тогда я займусь этим вопросом. Я доказал, на что способен, поэтому не беспокоюсь о своём будущем».