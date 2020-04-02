Renault объявила состав на виртуальный Гран При Вьетнама

В воскресенье 5 апреля состоится второй этап виртуальной Формулы 1 на базе игры F1 2019, который будет называться виртуальный Гран При Вьетнама. Поскольку в игре нет городской трассы в Ханое, заезды пройдут на трассе Альберт-парк в Мельбурне.

Команда Renault в числе первых объявила, кто будет представлять её цвета ближайшее воскресенье. За вполне реальный руль в виртуальной гонке сядут участник Академии Renault Sport Кристиан Лундгард и пилот австралийской гоночной серии Supercars (ранее известной как V8 Supercars) Андре Хаймгартнер.

Напомним, что две недели назад виртуальный Гран При Бахрейна выиграл ещё один гонщик Renault Гуан Ю Чжоу.