Четверг, 2 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортТото Вольфф: Я буду сотрудничать с Mercedes несколько лет
Автоспорт

Тото Вольфф: Я буду сотрудничать с Mercedes несколько лет

AdminНет комментариев
Добавлено

Слухи несколько раз связывали руководителя Mercedes AMG Тото Вольффа с решением Лоуренса Стролла вернуть в Формулу 1 команду Aston Martin, но сегодня в Aston Martin подтвердили приход заводской команды в 2021-м, а Вольфф подтвердил, что останется в Mercedes.

Тото Вольфф: «Слухи о том, что я могу возглавить команду Aston Martin не имели реальной основы. Сотрудничество с Daimler в команде Формулы 1 – мой приоритет.

Читайте также:  Риккардо: Хюлкенберг может вернуться, если захочет

Консорциум инвесторов во главе с Лоуренсом Строллом приобрёл долю в Aston Martin. Это финансовые инвестиции. Ни о какой роли для меня в Aston Martin не могло быть и речи.

Наша команда в Формуле 1 отлично работает на бренд Mercedes, всё говорит о том, что мы будем сотрудничать в течение следующих нескольких лет.

Я в Mercedes уже восьмой год, мне очень нравится работать с этими людьми. В то же время, я обсуждаю наше будущее с Олой Каллениусом [председателем совета директоров Daimler AG и главой Mercedes-Benz Cars], мы говорим о том, как дальше будем работать вместе».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

двенадцать − 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Хэмилтон опубликовал обращение к миру и сразу удалил

Серхио Перес: Скоро мы вернёмся к любимому делу!

Гран При Китая может пройти 18 октября

В Aston Martin официально подтвердили приход команды

Вассёр: Нужно ещё больше сократить расходы

Закрыть