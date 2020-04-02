Тото Вольфф: Я буду сотрудничать с Mercedes несколько лет

Слухи несколько раз связывали руководителя Mercedes AMG Тото Вольффа с решением Лоуренса Стролла вернуть в Формулу 1 команду Aston Martin, но сегодня в Aston Martin подтвердили приход заводской команды в 2021-м, а Вольфф подтвердил, что останется в Mercedes.

Тото Вольфф: «Слухи о том, что я могу возглавить команду Aston Martin не имели реальной основы. Сотрудничество с Daimler в команде Формулы 1 – мой приоритет.

Консорциум инвесторов во главе с Лоуренсом Строллом приобрёл долю в Aston Martin. Это финансовые инвестиции. Ни о какой роли для меня в Aston Martin не могло быть и речи.

Наша команда в Формуле 1 отлично работает на бренд Mercedes, всё говорит о том, что мы будем сотрудничать в течение следующих нескольких лет.

Я в Mercedes уже восьмой год, мне очень нравится работать с этими людьми. В то же время, я обсуждаю наше будущее с Олой Каллениусом [председателем совета директоров Daimler AG и главой Mercedes-Benz Cars], мы говорим о том, как дальше будем работать вместе».