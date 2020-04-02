В McLaren помогли с разработкой защиты для медиков

Инженеры McLaren Group помогли сотрудникам Университета Саутгемптона в разработке защитного оборудования для медицинского персонала, контактирующего с больными коронавирусом. Пока это первая версия протитипа, которая полностью закрывает голову, а внутрь поступает воздух, прошедший очистку при помощи HEPA-фильтра.

В конструкции прототипа используются общедоступные компоненты, и новинка уже получила положительные оценки от медиков. Испытания продолжатся до конца недели, и если замечаний не будет, устройство отправится на обязательную сертификацию, а после её прохождения чертежи будут опубликованы, чтобы производство таких защитных масок можно было наладить в любой стране мира.

Это уже не первый опыт помощи команд в борьбе с пандемией коронавируса. В рамках Project Pitlane команды оказывают содействие в производстве медицинского оборудования, необходимого для лечения людей.