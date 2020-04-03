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Автоспорт

Джовинацци выступит в виртуальном Гран При Вьетнама

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В воскресенье 5 апреля пройдёт виртуальный Гран При Вьетнама, участие в котором подтвердили несколько гонщиков Формулы 1, в том числе Шарль Леклер. Пилот Alfa Romeo Антонио Джовинацци рассказал, что и он выйдет на старт в предстоящей гонке.

Антонио Джовинацци: «Симулятор – хороший способ потренироваться. Кроме того, он помогает поддерживать концентрацию, необходимую во время пилотирования. Я хочу объявить, что в воскресенье приму участие в виртуальном Гран При вместе с Леклером и другими».

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Итальянский гонщик рассказал, что ему непросто находится одному на самоизоляции, но он старается не унывать: «Я стараюсь поддерживать физическую форму. Постоянно созваниваюсь с тренером и провожу дома тренировки, уделяя особое внимание мышцам шеи. У меня, в отличие от многих коллег, не было дома тренажёрного зала, но я уже организовал.

Я скучаю по друзьям, подруге, семье, и попытаюсь съездить в Апулию на Пасху. За эти дни я выяснил, что из меня неплохой повар, и должен отметить, что приготовление блюд становится для меня страстью».

Источник:www.f1news.ru
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