Контракт с Aramco принесёт Формуле 1 до $450 млн.

В начале марта в Формуле 1 объявили о подписании многолетнего контракта с национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии – Saudi Aramco (Aramco), которая получила статус глобального партнёра чемпионата. Изданию SportBusiness удалось выяснить некоторые подробности сделки.

Оказалось, что контракт рассчитан на 10 лет, и по нему Aramco будет выплачивать Формуле 1 от $40 млн. до $45 млн. в год. Сделку заключило агентство CAA Sports, которое обладает эксклюзивными правами на продажу рекламы в Формуле 1. При этом важную роль в подписании контракта сыграл исполнительный директор чемпионата Чейз Кэри. Переговоры длились около 14 месяцев.

Источники, хорошо знакомые с особенностями контракта, уверяют, что это «исключительно спонсорская сделка», и она никак не связана с возможностью организации Гран При Саудовской Аравии. Однако если в стране всё же состоится гонка, то считается, что Aramco станет титульным спонсором этапа.