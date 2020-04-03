Летом Берни Экклстоун станет отцом в четвёртый раз

Берни Экклстоун, которому в октябре исполнится 90 лет, в четвёртый раз станет отцом. Фабиана, супруга бывшего главы менеджмента Формулы 1, ждёт рождение мальчика в июле.

В беседе со швейцарским изданием Blick Берни подтвердил предстоящее пополнение в семействе: «Да, но до лета ещё столько времени. Надеюсь, он довольно быстро научится играть в нарды!»

Прокомментировала предстоящие роды и Фабиана: «У нас, как у всех родителей, только одно желание – чтобы ребёнок родился здоровым. И я надеюсь, что он никогда не выразит желания связывать себя с Формулой 1».