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Автоспорт

Moody’s изменило прогноз по кредитному рейтингу Ф1

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Рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу Формулы 1 на «негативный», сохранив при этом текущую оценку Alpha Topco Ltd, холдинговой компании Формулы 1, на уровне BB.

Аналитики Moody’s не исключают, что сезон может не состояться, но при этом отмечают, что у Формулы 1 достаточно ресурсов, чтобы избежать такого развития событий.

«Формула 1 обладает сильной ликвидностью и достаточно гибкой базой расходов, чтобы справиться с проблемами, которые принесёт сильно сокращённый сезон 2020 года, который, по мнению Moody’s, может быть полностью отменён», – говорится в сообщении агентства.

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В четверг 2 апреля акции Формулы 1 на бирже NASDAQ торгуются с небольшим плюсом у отметки в $23 за штуку.

Источник:www.f1news.ru
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