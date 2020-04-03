В Сильверстоуне готовы принять несколько гонок в 2020-м

Управляющий директор Сильверстоуна Стюарт Прингл заявил, что на автодроме готовы провести не только Гран При Великобритании, но и ещё несколько дополнительных гонок в 2020 году, если к ним поступит такое предложение от руководства Формулы 1. Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky Sports.

«Я сказал людям из Формулы 1, что в текущей ситуации мы готовы к любой работе с ними, любым способом, который они посчитают лучшим для чемпионата, – говорит Прингл. – Большинство команд находятся в двух шагах от трассы, так что с точки зрения логистики провести несколько этапов очень просто.

У нас постоянная инфраструктура, большинство сотрудников могут каждый день приезжать из дома, поэтому если мы сможем помочь тем, что проведем несколько этапов, то я буду рад это сделать».

Отвечая на вопрос, возможен ли вариант, при котором одна из гонок может пройти по конфигурации трассы с противоположным направлением движения, Прингл отметил: «Это не так уж и глупо. У нас нет омологации движения в обратном направлении, но сейчас наступили необычные времена, в которые надо принимать нестандартные решения. Пока ещё рано об этом говорить. Давайте подождём, что будет через четыре недели».