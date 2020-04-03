Видео: Знаменитый гонщик на самоизоляции

Люди по-разному развлекаются, оказавшись в самоизоляции или на карантине, и интернет полон всяческих историй на эту тему. Хотя, конечно, сложно сравнивать возможности обитателей малогабаритных квартир с тем, что могут себе позволить владельцы вилл с приусадебными участками.

Вот, например, какое занятие нашёл для себя девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб: в его гараже среди прочей техники есть мотоцикл для триала, который вполне подходит и для езды по территории дома. Причём не только снаружи. В общем, смотрите сами.

«Идёт 18 день заточения, голова взрывается», – признал он в кратком комментарии с этому видео, заодно предупредив соседей, что впереди ещё дни и недели карантина, и то ли ещё будет!

Остаётся добавить, что это видео Лёб опубликовал под хэштегом # RaceAtHome – интересно, последуют ли его примеру другие гонщики?..

18e jour de confinement … seulement 🤯 Plein de courage à mes colocataires pour les jours et semaines à venir 🤪#RaceAtHome (… au pied de la lettre 🤓) #HMSGOfficial pic.twitter.com/oXb7DkUr3F — Sébastien Loeb (@SebastienLoeb) April 3, 2020