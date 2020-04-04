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Автоспорт

Бланделл: Молодёжь приходится заставлять тренироваться

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Вся жизнь гонщиков проходит на высоких скоростях, причём не только когда они соревнуются на трассах, поэтому сейчас им труднее, чем многим, просто сидеть дома в ожидании начала сезона.

Марку Бланделлу, ветерану Формулы 1 и IndyCar, хорошо знакома эта проблема, ведь он давно занимается спортивным менеджментом, помогая выстраивать карьеру многим британским пилотам, прежде всего представителям молодого поколения. Но среди его клиентом также Гэри Паффетт и Майк Конвей.

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«Я знаю, как это бывает с гонщиками, ведь они очень нетерпеливые люди, – рассказал Бланделл в интервью RTL. – Они хотят знать, что происходит. А когда календарь в таком состоянии, как сейчас, сложно предоставлять им хотя бы какую-то информацию. В то же время мне приходится постоянно контактировать с автопроизводителями и спонсорами, чтобы держать их в курсе происходящего, так что у меня по-прежнему очень много дел.

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Гонщики предпочитают больше общаться в социальных сетях и заниматься киберспортом. Похоже, сейчас они свободное время посвящают именно этому. Более опытные из них понимают, что необходимо тренироваться, чтобы быть в хорошей физической форме, когда гонки возобновятся. А молодёжь приходится больше заставлять.

Но когда сезон всё-таки начнётся – надеюсь, это произойдёт скоро, хотя до 30 июня в Великобритании действует запрет на проведение соревнований – то всё будет происходить в высоком темпе и очень интенсивно».

Источник:www.f1news.ru
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