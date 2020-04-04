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Автоспорт

Дженсон Баттон выступит за McLaren в виртуальной гонке

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Дженсон Баттон возвращается в McLaren – в предстоящее воскресенье чемпион мира 2009 года примет участие в виртуальном Гран При Вьетнама за команду из Уокинга.

«Я готов участвовать в следующем виртуальном Гран При в это воскресенье, – написал Дженсон в социальных сетях. – Должно быть весело, но полегче с новичком!»

В отличие от первого виртуального Гран При Бахрейна, второй этап собирает довольно внушительный состав участников. Уже подтверждено участие в воскресенье гонке Шарля Леклера, Алекса Элбона, Ландо Норриса, Джорджа Расселла, Николаса Латифи, Антонио Джовинацци, Джони Херберта, Артура Леклера, Луи Делетраза, Пьетро Фиттипальди, Кристиана Лундгарда, Андре Хаймгартнер и Бена Стокса.

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Прямая трансляция гонки начнётся 5 апреля в 22.00 мск на официальных каналах Формулы 1 в Youtube, Twitch и Facebook.

Источник:www.f1news.ru
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