Дорнбос: Риккардо сейчас в неудобном положении

Когда бы ни начался сезон, Даниэлю Риккардо предстоит провести его в команде Renault, хотя скоростные возможности машины, построенной в Энстоуне, в прошлом году его не впечатлили. Разве что в Монце австралийцу удалось финишировать четвёртым, но это было его лучшим достижением в 2019-м.

По идее, предстоящий чемпионат важен для Даниэля ещё и потому, что ему придётся в очередной раз выбирать: оставаться в заводской команде французского концерна или продолжить карьеру где-то ещё.

По мнению Роберта Дорнбоса, бывшего гонщика Формулы 1, в своё время недолго выступавшего за Red Bull Racing, Риккардо уже задумался над этим.

«Он сейчас в неудобном положении, – считает голландец, сотрудничающий с телеканалом Ziggo Sport. – Начался второй год его двухлетнего контракта с Renault. Можно предположить, что сезон будет очень коротким, и какое решение он собирается принять? Остаться в заводской команде или куда-то переходить?»

Впрочем, по мнению Дорнбоса, нельзя исключать, что из-за сложных отношений между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем в Маранелло могут отказаться от услуг четырёхкратного чемпиона мира, и тогда Риккардо получит свой шанс: «Он может оказаться тем самым гонщиком, который понадобится Ferrari».