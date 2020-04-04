Лоудон продолжил серию картин, созданных на ундервуде

Неделю назад мы рассказывали о том, что Грэм Лоудон, бывший спортивный директор команды Manor Marussia, создал портрет Айртона Сенны при помощи старой пишущей машинки.

Получилось действительно очень неплохо, и Грэм, вдохновлённый первым успехом, продолжил галерею портретов, применяя всё ту же, не самую традиционную технологию, весьма трудоёмкую и требующую серьёзной усидчивости.

Сегодня он представил новую работу – портрет Льюиса Хэмилтона, сопроводив его таким пояснением: «Я не большой любитель писать письма, зато «напечатал» этот портрет шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на пишущей машинке (почему бы и нет!). Надеюсь, вам понравится!»

Команде Mercedes, за которую Льюис выступает, уже понравилось: «Это великолепно, Грэм!»

А кто-то из болельщиков даже предложил организовать благотворительный аукцион и выставить эти необычные работы на торги.