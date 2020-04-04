Райкконен: Мы с коллегами общаемся, но не по работе

Кими Райкконен, как и все гонщики Формулы 1, находится в вынужденном простое, поскольку начало сезона откладывается на неопределённое время, но при этом он периодически общается со своей командой Alpha Romeo.

Впрочем, как рассказал финн в интервью Auto Hebdo, рабочие темы при этом почти не затрагиваются.

«Вернувшись из Австралии, я довольно активно контактировал с инженерами, но сейчас база команды закрыта, а нас до середины апреля отправили на каникулы, и такой необходимости нет, – прокомментировал Кими. – Со всеми основными вопросами мы разобрались на зимних тестах, но, к сожалению, с тех пор у нас не было возможности погоняться.

Мы с коллегами обменивается сообщениями, чтобы быть в курсе, как у кого дела, но работе это не имеет отношения».

Сейчас Кими вместе с семьёй находится в своём доме в Финляндии и продолжает тренировки, стараясь поддерживать хорошую физическую форму. При этом ни с кем из гонщиков Формулы 1 он не общается, хотя недавно ему написал Антонио Джовинацци, его напарник по Alfa Romeo: «Я ни с кем не разговаривал, я вообще не звоню коллегам. Антонио прислал сообщение, он интересовался, всё ли нормально у меня и моей семьи, но других контактов не было».