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Автоспорт

Сезон FIA WEC возобновится в августе

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Организаторы чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA WEC опубликовали пересмотренный из-за эпидемии коронавируса календарь сезона 2020 года.

В сообщении отдельно подчёркивается, что в случае необходимости он может быть пересмотрен, но на данный момент до конца сезона участникам предстоит провести три этапа – 15 августа «6 часов Спа», 19-20 сентября «24 часа Ле-Мана» и 21 ноября «8 часов Бахрейна».

Жерар Неве, руководитель FIA WEC: «Развитие глобального кризиса не оставило нам выбора. Сегодня невозможно рассматривать возможность проведения гоночных мероприятий до лета, поэтому мы пересмотрели календарь, оставив в нём неизменное количество этапов.

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Тем не менее, мы должны быть готовы к значительным изменениям в следующем сезоне, поскольку нам придётся учитывать множество параметров, начиная с экономических трудностей.

В настоящее время главный приоритет – здоровье. Мы надеемся, что все продолжат заботиться о себе и своих близких в ближайшие недели».

Источник:www.f1news.ru
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