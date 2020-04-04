Спонcоры готовы увеличить вклад в бюджет Mercedes?

Вчера мы писали о том, что на понедельник, 6 апреля, назначена очередная видеоконференция, на которой команды вместе с организаторами чемпионата будут обсуждать сложившуюся экономическую ситуацию. В частности, предстоит дискуссия о возможном снижении уровня, до которого в следующем году будут ограничены бюджеты.

В новых правилах Формулы 1 идёт речь о финансовом потолке в $175 млн., однако для небольших команд и это слишком много, поэтому они призывают ограничить бюджет на уровне $100 млн. за сезон и предлагают постепенно выводить из этой суммы затраты, не подпадающие под ограничения.

Вероятно, в итоге будет найдено некое компромиссное решение, а тем временем появились сообщения о том, что руководитель команды Mercedes Тото Вольфф предлагает спонсорам взять на себя выплату зарплат гонщикам.

По информации F1-insider, в американской компании Monster Energy, у которой давние деловые связи с Mercedes и особенно с Льюисом Хэмилтоном, уже раздумывают о том, чтобы увеличить свой вклад в бюджет чемпионской команды, и готовы принять на себя дополнительную финансовую нагрузку, чтобы Хэмилтон и в дальнейшем получал свои многомиллионные гонорары. По оценкам экспертов, они достигают $40 млн. в год.