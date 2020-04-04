Тодт: Мы надеемся, что большая часть гонок состоится

Жан Тодт написал очередное открытое письмо, адресованное автоклубам, входящим в FIA. В нём глава федерации призвал «мыслить нестандартно» для решения проблем, вызванных пандемией коронавируса, и выразил надежду, что большинство из перенесённых гонок состоится.

«Кризис, который мы переживаем сегодня, беспрецедентен, и последствия ощущаются по всему миру, – написал Тодт. – Под вопросом оказалась не только наша деятельность в области автоспорта, мобильности и туризма, но и то, как развивается наше современное общество. Эпидемия Covid-19 вызывает беспрецедентные потрясения в известном нам мире. Приоритеты меняются.

Тем не менее, мы надеемся, что до конца года сможем найти новые даты для как можно большего числа перенесённых гонок. Однако в данный момент остаётся очень много неизвестных, чтобы делать какие-либо анонсы. Главным приоритетом остаются безопасность наших клубов, команд и болельщиков.

Я уверен, что все вместе мы преодолеем этот кризис и все будущие сложности. Чтобы нынешние трудности не прошли даром, мы должны сделать выводы, начать мыслить нестандартно и действовать иначе. Я очень надеюсь, что преодолев происходящее, мы станем сильнее, чем когда либо. Я хочу ещё раз выразить солидарность в эти трудные времена».